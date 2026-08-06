Подросток в Кузбассе сломал ногу младшекласснику, а его родители поплатятся

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ленинске-Кузнецком прокуратура защитила права семилетнего мальчика, получившего тяжелую травму во время детского конфликта. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в мае 2025 года во дворе дома, где во время игры в футбол между несовершеннолетними вспыхнула ссора. В результате 14-летний подросток сломал младшему участнику конфликта большеберцовую кость.

Пострадавшему ребенку потребовалось длительное лечение. Чтобы возместить физические и нравственные страдания мальчика, прокурор обратился в суд с иском к законному представителю подростка. Суд полностью поддержал требования и взыскал с родителей старшего участника конфликта 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда уже вступило в законную силу.

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