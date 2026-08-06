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НовостиЧто происходит6 августа 2026 6:33

Кемеровский кассир оформлял фиктивные возвраты и тратил деньги в том же магазине

В Кемерове хитрый кассир попался на фиктивных возвратах
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове задержали 28-летнего сотрудника супермаркета, подозреваемого в присвоении денег из кассы. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

С заявлением о недостаче около 9 000 рублей в полицию обратился представитель торговой организации.

Выяснилось, что хитрую схему наживы кассир применил к своим знакомым: он продавал им товары, а затем оформлял в системе фиктивный возврат и забирал деньги из кассы себе. При этом сами покупатели о махинациях ничего не знали. Похищенные средства кемеровчанин тратил прямо на рабочем месте - покупал продукты в этом же супермаркете.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.