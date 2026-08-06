Автомобилисты Кузбасса рассказали, при какой цене бензина откажутся от поездок

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса рассказали, какая стоимость топлива станет для них критической и вынудит полностью отказаться от личного автотранспорта. Всероссийский опрос среди владельцев машин провел автомобильный портал Дром.ру.

Согласно результатам исследования, 20% кузбассовцев назвали предельным порогом цену в 100 рублей за литр, 17% респондентов готовы платить до 150 рублей, а 10% участников опроса остановятся только при стоимости 200 рублей за литр.

При этом почти треть автомобилистов региона (29%) признались, что уже сейчас стали реже пользоваться личным транспортом. В то же время 24% опрошенных заявили, что не откажутся от поездок на автомобиле ни при каких расценках.

Для сравнения: в целом по России чаще всего сокращать поездки стали жители Крыма (46%), Пермского края (38%), а также Воронежской и Тюменской областей (по 37%).

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.