Дожди, крупный град и ветер до 23 метров в секунду: в Кузбассе ожидается ухудшение погоды на выходных

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали детальный прогноз погоды в регионе на ближайшие выходные. Жара постепенно начнет спадать, придут осадки.

Так, в пятницу, 7 августа, сохранится переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов, пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Днем температура составит +22…+27 градусов, ожидаются небольшие дожди, местами грозы, при которых осадки усилятся до умеренных. Ветер сменит направление на западное, 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Горимость первого класса.

В субботу, 8 августа, погода останется облачной с прояснениями. Ночная температура понизится до +9…+14 градусов, местами пройдут небольшие дожди с грозами (при грозах - умеренные осадки). Днем потеплеет до +20…+25 градусов, ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Ветер западный 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Пожароопасность сохранится на уровне первого класса.

Ранее мы писали, что экс-глава Кемеровского округа получила условный срок по делу на 290 млн рублей, а еще в Кузбасс поступила первая партия солярки для проведения уборочной.