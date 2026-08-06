Попытка украсть кабель закончилась пожаром и уголовным делом в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Киселевска задержали двоих мужчин, пытавшихся похитить крупную партию медного кабеля с территории местного угледобывающего предприятия. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Об инциденте в дежурную часть сообщил диспетчер организации. 25-летний житель Прокопьевска и 33-летний киселевчанин приехали на предприятие на автомобиле УАЗ, срезали с экскаватора свыше 130 метров медного кабеля стоимостью более 370 тысяч рублей и погрузили его в машину.

Однако при попытке скрыться в УАЗе закончилось топливо. Внедорожник не смог подняться в гору, мотор задымился и загорелся. Заметив приближавшуюся охрану, злоумышленники бросили горевший автомобиль вместе с похищенным имуществом и сбежали.

Оперативники быстро установили их личности и задержали. Следователи ОМВД России по г. Киселевску возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), заурядный побег может обернуться для мужчин лишением свободы на срок до шести лет.

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