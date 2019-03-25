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Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Сотни человек пришли утром 25 марта почтить память жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Родные и близкие погибших несли к мемориалу цветы и детские игрушки. Многие не могли сдержать слез

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»

Кемеровчане возложили цветы в память о погибших в «Зимней вишне»
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