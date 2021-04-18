18 апреля 2021 21:21

Бикини-спуск-2021 в Шерегеше

В Шерегеше завершился традиционный Grelka Fest, каждый год собирающий тысячи гостей. Единственным исключением нынче стало отсутствие участников из-за рубежа, но закрытие границ привлекло на кузбасский горнолыжный курорт большее количество россиян: на заключительный уик-энд фестиваля туристы приехали не только из городов Кемеровской области и соседних регионов — Новосибирска, Томска, Красноярска, Бийска, Омска, но и Уфы, Керчи, Благовещенска, Ярославля, Сургута, Дудинки, Сочи, Казани и,конечно, Санкт-Петербурга и Москвы.