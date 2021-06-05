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5 июня 2021 17:05

В Кемерове сгорел троллейбус

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове

Пожар в троллейбусе в Кемерове