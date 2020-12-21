Собираем гирлянду новогодних поздравлений!

Поздравьте друзей и родных с Новым годом! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Друзья!

Подходит к концу 2020 год. Он был непростым. В нем были радости и печали, победы и поражения.

Пусть следующий год, 2021-й, будет радостнее, счастливее и веселее для всех! Давайте пожелаем друг другу добра, здоровья и благополучия! Скажем добрые слова родным и близким, друзьям и любимым, коллегам и просто приятелям, соседям и, может быть, даже совсем незнакомым людям!

И пусть случится новогоднее чудо, и все наши пожелания сбудутся!

Все ваши поздравления присылайте нам, а 25 декабря мы начнем их публиковать на нашем сайте и продолжим это делать вплоть до самого Нового года! Так у нас и получится новогодняя гирлянда!

Как это сделать? Напишите нам, кого бы вы хотели поздравить с Новым годом, само поздравление. Что это будет - стихи или просто несколько предложений с добрыми словами - решать только вам.

Присылайте поздравления на электронную почту редактора Ларисы Маруцак: larisa.marutsak@phkp.ru.

С наступающим Новым годом!