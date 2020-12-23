Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Рассказываем последние новости о том, что произошло в регионе за сутки.По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 24 декабря еще у 146 человек выявили коронавирус, с начала пандемии - у 24 889. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 168 пациентов. В общей сложности с середины марта от коронавируса вылечились уже 21 623 человека.К сожалению, выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. Теперь число умерших составляет 453.На сегодняшний день медицинскую помощь получают 2813 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5200 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе снова продлен режим домашней изоляции для пенсионеровВ Кузбассе снова продлен режим домашней изоляции для пенсионеров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. (подробности)