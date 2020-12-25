Дорогие друзья, совсем немного времени осталось до окончания 2020 года. Каждому он принес что-то свое: пополнение в семье, смену работы, встречу с интересными людьми, путешествие в новые места. А может, у кого-то ничего и не поменялось, и в этом как раз состояла ценность - в стабильности, домашнем уюте, ощущении, что все близкие и дорогие люди рядом.В преддверии Нового года мы запустили акцию и предложили нашим читателям поделиться своим поздравлениями, сказать добрые слова родным и близким, друзьям и любимым, коллегам и просто приятелям, соседям и, может быть, даже совсем незнакомым людям. И почувствовать, что Новый год - это действительно светлый и добрый праздник, который нас всех объединяет, дарит веру в чудеса, в людей, в собственные силы. Итак, мы начинаем публиковать нашу добрую гирлянду новогодних поздравлений. И если вы вдруг не успели поделиться своим поздравлением - еще не поздно! Мы будем дополнять нашу публикацию до самого Нового года!Мои дорогие родные, позвольте мне поздравить вас с новым, 2021 годом!!!С Новым годом, с новым счастьем,С новым жизненным витком.Я желаю, чтобы радостьВ Новый год пришла в ваш дом.Чтоб любовь, как теплой шалью,Укрывала от невзгод,Все мечты и все желанияЧтоб исполнил Новый год.Анжелика БондареваС новым, 2021 годом!В предпраздничной суете мы часто забываем о простых вещах - сказать спасибо своим родным, близким, а ведь счастье - именно в таких бесценных моментах!Желаю вам, чтобы новый,2021 год был наполнен яркими и прекрасными событиями. Эти прекрасные события разделите со своими близкими и родными людьми!Оксана МинаеваМоя маленькая дочка, моя Подаренка, с Новым годом тебя, моя дорогая! С Новым годом тебя поздравляю, в этот праздничный день декабря пусть снежинка пушистого снега поцелует тебя за меня! Пусть исполнится все, что ты хочешь, все несчастья уносятся прочь. Все мечты обязательно сбудутся в эту чудную, светлую ночь! С любовью, твоя мама!Светлана КрыловаЯ желаю своим родным и близким исполнения всех желаний, ярких и позитивных событий в жизни, любви и уважения.Лия ГараеваЧтобы все родные, близкие и знакомые люди были живы и здоровы, а вышестоящая власть была разумной!!!Пусть Новый год волшебной сказкойВ наш дом тихонечко войдет,И счастье, радость, мир и ласкуНам всем в подарок принесет!Марина ВитманПрисылайте поздравления на электронную почту редактора Ларисы Маруцак: larisa.marutsak@phkp.ru. С наступающим Новым годом!