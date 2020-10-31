Суд вернул родителям оставленного на пороге кузбасской поликлиники ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие кузбассовцы помнят, как в январе 2020 года новости гудели об оставленной на пороге поликлиники в кузбасском городе новорожденной девочке. 30 октября суд принял решение: вернуть ребенка обратно в семью.

В этой истории слишком много трагических совпадений, стечения обстоятельств и злых языков. Все это привело к тому, что большая и дружная семья едва не лишилась ребенка – самой младшей доченьки. И лишь благодаря суду семье удалось воссоединиться.

Началась же эта история задолго до 16 января, дня, когда на пороге кузбасской больницы обнаружили ребенка.

Семья Ирины (имя изменено – ред.) – большая, дружная. Муж – человек военный, получил назначение и все семьей перебрались в другой город. Ирина, беременная четвертым ребенком, неожиданно оказалась без поддержки: подруги далеко, в новом городе знакомых пока нет, хлопот со старшими предостаточно. Мама Ирины пообещала приехать и помочь по хозяйству, но обстоятельства сложились так, что не смогла выполнить обещания. А потом еще и в местной соцслужбе отказали семье в бесплатном школьном питании: их доход оказался на несколько рублей выше, чем положено. Мелкие неприятности, на которые в другое время улыбчивая хранительница очага и не обратила бы внимания, росли как снежный ком. И когда в январскую ночь начались внезапные преждевременные роды, женщина была на грани отчаяния.

Ребенок на пороге

- Пусть государство заботится о ней! Унеси ее куда-нибудь! – наверное, такие слова выкрикивала только что родившая женщина мужу. И любящий супруг, в конце концов, поддался ее уговорам.

Новорожденную дочку, как и положено, помыли, надели подгузник, одели во все свеженькое, чистенькое и теплое. О чем думала Ирина, глядя на припухшие глазки, дотрагиваясь до нежной кожи, приглаживая легкий пушок на голове? Нам об этом неизвестно, да и сама Ирина вряд ли вспомнит. Но рано утром 16 января они вместе с мужем пришли к зданию местной поликлиники, мужчина положил ребенка на порог и позвонил в дверь. А потом убежал прочь. И все же супруги видели, что доченька пролежала на пороге буквально пару минут – сторож открыл дверь и увидел младенца…

А уже через час Ирина металась по квартире раненой волчицей, выла-причитала: «Что же мы натворили! Что же мы наделали! Скорее – обратно!» Но тяжелая машина правосудия уже была запущена, и в отношении родителей возбудили уголовное дело об оставлении младенца в опасности. Ирина и ее муж умоляли отдать им доченьку, но для начала им нужно было доказать, что именно они - родители. Потом Ирина попала в больницу, и лишь желание все исправить, вернуть дочку, придавало ей сил для выздоровления.

- Где моя девочка? Что с ней? Увижу ли я ее? – постоянно задавала себе вопросы Ирина – и не находила ответа.

Отец несет ребенка к дверям поликлиники. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

Семья под микроскопом

В это время семью Ирины, словно под микроскопом, изучали следователи, прокуроры, соцслужбы. И чем дольше изучали, тем больше убеждались: в то холодное январское утро семья совершила огромную ошибку, но признает ее и готова исправить. Малышку же передали в дом ребенка. Как только Ирина узнала, где она находится, стала звонить туда, выспрашивать: как растет, как кушает, как развивается. Невидимые ниточки любви поддерживали обеих: и маму, и дочку, и Ирина пыталась найти выход из ситуации, вернуть дочку.

Помощь незнакомцев

Случайно увиденный в соцсетях пост об Ирине, оставившей ребенка на пороге поликлиники, запал в сердце новокузнечанки Евгении Корюковой. Она разыскала многодетную маму, пообщалась с ней и поняла: именно в тот момент, когда Ирина отчаянно нуждалась в поддержке, она ее не нашла.

- Я сама мама и бабушка, поэтому была потрясена тем, что случилось с Ириной. Она – не монстр, не безответственная женщина, а просто уставший и напуганный человек, на которого в один момент навалились проблемы, - вспоминает Евгений Корюкова. - Понимала: без грамотного юриста ей не обойтись: просто так ребенка не отдадут. И тогда, не глядя на время, глубокой ночью позвонила знакомому адвокату.

По счастливому стечению обстоятельств Надежда Маган, юрист, не спала и сразу ответила на звонок. Ее история Ирины тоже потрясла. Она переживала за судьбу девочки и ее родителей и исход дела. Ведь в суде предстояло не только установить родство мамы и дочки, но и добиться передачи ребенка на воспитание в родную семью. А это, учитывая, при каких обстоятельствах родители отказалась от ребенка, могло быть непросто.

- Ирина на каждое заседание суда привозила детские вещи, коляску: надеялась, что ей отдадут доченьку. Но проходило одно заседание, другое, третье… И лишь 30 октября суд поставил в этом деле точку, - рассказывает Евгения Корюкова.

Суд постановил…

Маленькими шагами семья Ирины двигалась к воссоединению. Тест на установление родства, тщательное изучение семьи различными структурами, взаимоотношений в ней, материального состояния… И тут тугой клубок проблем неожиданно стал распутываться. Оказалось, что в соцслужбе ошиблись в расчетах, и семье положены льготы. Мама Ирины смогла приехать к дочке и помогала ей по хозяйству. По месту службы главу семьи характеризовали как ответственного, дисциплинированного, вдумчивого человека, ставящего жену и детей на первое место – после службы, конечно же. И вот наступил рещающий день: 30 октября.

- Наши требования поддержали и соцслужба, и прокуратура – они все были уверены, что в интересах малышки будет лучше, если она станет воспитываться родными родителями, - рассказывает Надежда Маган. – И когда суд принял решение в нашу пользу, мама девочки заплакала от радости.

Сразу забрать малышку домой не удалось: когда заседание закончилось, Ирина не успевала поставить на необходимых документах подписи. Но уже в понедельник она исправит свою январскую ошибку, и ее дочка вернется домой, к любящей семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кузбассе сторож нашел на крыльце поликлиники младенца

В Кузбассе возле входа в поликлинику сторож обнаружил новорожденного ребенка. Его в шесть утра к дверям больницы принес мужчина, личность которого устанавливают полицейские. (подробности)