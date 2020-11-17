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Общество

Полицейский из Кузбасса стал народным участковым России

За Александра Тупикова проголосовали 44 486 человек
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Александр Тупиков из Новокузнецка оказался самым народным участковым всей страны. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КО.

Александр Тупиков из Новокузнецка оказался самым народным участковым всей страны. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КО.

Участковый Александр Тупиков из Новокузнецка оказался самым народным участковым всей страны - так посчитали почти 44,5 тысячи человек. 17 ноября ему, как победителю конкурса, вручили заслуженную награду.

Кто же он, народный участковый-2020? Старший лейтенант полиции Александр Тупиков на службе в органах внутренних дел всего шесть лет, но и этого времени хватило, чтобы проявить себя в профессии. Его участок - один из отдаленных в Новокузнецке, Листвяги, большой по площади, а проживает на нем 5400 человек.

- Самое главное в моей профессии - не просто исполнять служебные обязанности, а быть неравнодушным, не проходить мимо, когда кому-то нужно прийти на выручку, - уверен Александр.

И тут же приводит пример: совсем недавно местной жительнице потребовалась помощь. Один из автомобилистов повредил ее машину. Ущерб вроде не масштабный, но ремонт требовал материальных вложений. Наш участковый установил личность автомобилиста, пригласил его в отдел.

- Мы побеседовали с мужчиной, тот согласился с тем, что этот вопрос можно решить и в досудебном порядке. Потом они вместе с девушкой проехали на СТО, где специалисты оценили ущерб. И мужчина оплатил стоимость ремонта, - просто рассказывает Александр Тупиков.

Но на этом история не закончилась: вскоре автомобилистка прислала СМС со словами благодарности. Это простое сообщение - без восторженных смайликов, но искреннее - Александр хранит в телефоне. Говорит, что именно такие моменты вдохновляют его, являются целью работы.

Наш, народный

В Листвягах Александра Тупикова хорошо знают: участковый и на вызовы приезжает, чтобы разобраться в конфликтах, и профилактическую работу проводит. Возможно, поэтому со многими жителями складываются доверительные отношения.

- Когда я победил на региональном этапе конкурса, то даже не подозревал, что жители участка знают об этом. Неожиданно на улице стали поздравлять, желать победы на всероссийском этапе. Даже бомж один поздравил - наверное, где-то услышал о победе, - смеется Александр.

Старший лейтенант полиции Александр Тупиков на службе в органах внутренних дел всего шесть лет, но и этого времени хватило, чтобы проявить себя в профессии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КО.

Старший лейтенант полиции Александр Тупиков на службе в органах внутренних дел всего шесть лет, но и этого времени хватило, чтобы проявить себя в профессии. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по КО.

Многих жителей Тупиков знает в лицо и помогает, чем может. Того самого бомжа, кстати, пристроил в приют - негоже человеку зимой оставаться без дома. Беседует с неблагополучными семьями. Не всегда получается повернуть ситуацию в лучшую сторону. Вот, например, одна из местных жительниц постоянно жалуется на мужа: тот предпочитает вести диалог не словами, а кулаками. Женщина сетует, что и ушла бы от него, да некуда. И работы нет. Александр Тупиков решил помочь: нашел съемное жилье с низкой арендой, предварительно договорился, чтобы взяли на работу. Но женщина внезапно заявила, что не готова так кардинально менять жизнь.

Но есть и другие примеры, когда глава семьи, чуть не лишивший в пьяном бреду жизни свою выпивавшую постоянно с ним жену, прислушался к участковому, к наркологу - и стал трезвенником. А там и супруга тоже завязала с алкоголем.

- Ради таких моментов, когда удается предотвратить преступление, я и работаю, - улыбается Александр Тупиков.

Всероссийская победа

- Как и каждый участник, я переживал, надеялся победить. Понимал, что шансы в этом конкурсе есть у каждого. Ведь как мы, участковые, помогаем людям, так же и они готовы помочь нам, - улыбается Александр Тупиков.

День за днем, пока шло голосование, и сам Александр, и его семья, и его коллеги следили, как растет количество голосов у него и конкурентов. Тупиков признается, что именно домашние больше всех переживали за исход голосования. В какой-то момент новокузнечанин вырвался вперед, а потом все больше и больше кузбассовцев стали отдавать свои голоса за него.

Семья - главная опора народного участкового Александра Тупикова. Фото: личный архив.

Семья - главная опора народного участкового Александра Тупикова. Фото: личный архив.

- Когда я узнал, что победил, то, конечно, был удивлен и шокирован, что меня поддержало такое количество людей. Ведь каждый из них этим подчеркнул, что доверяет не только мне, но и всей полиции в целом, - улыбается Александр.

Сослуживцы дружески жали руку, поздравляли, радовались, что именно новокузнечанин победил. А жена полицейского кричала от радости и крепко-крепко обнимала мужа-победителя.

Главный приз - автомобиль - теперь будет верным помощником на непростой службе участкового Александра Тупикова.

- Такая надежная машина поможет в любой сложной дорожной ситуации и даже там, где нет дорог, - улыбается участковый.

В планах Александра Тупикова - и дальше нести службу, чтобы на его участке царили мир и покой.

- Звание народного участкового - очень ответственное, буду с честью нести его! Ведь столько людей привело меня к победе и уже заочно рассчитывает на мою помощь. Не подведу! - уверенно заявляет победитель.

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