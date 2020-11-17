5000 туристов, массовый спуск Дедов Морозов и сибирский завтрак: В Шерегеше открыли горнолыжный сезон

Для туристов, приехавших на открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, подготовили насыщенную праздничную программу. Фото: пресс-служба АПК.

14 и 15 ноября на горе Зеленой в Шерегеше яблоку негде было упасть. Туристы со всего Кузбасса, Сибири и России приехали сюда, чтобы принять участие в открытии нового горнолыжного сезона.

На протяжении уже многих лет Шерегеш является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в нашей стране. Неудивительно, что и в условиях пандемии тысячи туристов устремились сюда, чтобы отметить открытие горнолыжного сезона. Так, по последним данным, на праздник приехали около пяти тысяч туристов.

Лыжники против сноубордистов

Стартовал праздник с яркого массового спуска любителей активного отдыха. Несмотря на вечное противостояние лыжников и сноубордистов, и те, и другие дружно устремились вниз по склону. 275 человек участвовали в массовом спуске, но более дружными и активными оказались лыжники: их оказалось 145 человек против 130 сноубордистов.

Еще одним «учаcтником» массового спуска стал дирижабль с символикой грядущего 300-летия Кузбасса, которое будет отмечаться в 2021 году. «Спуститься» дирижаблю с горы помогали и лыжники, и сноубордисты.

Главным призом для участников спуска стали сертификаты на приобретение горнолыжной одежды. К слову, посмотреть, что сегодня в тренде, можно было во время показа горнолыжной одежды от российских компаний-производителей, организованного Минпромторгом России. А позже еще несколько сертификатов разыграли и среди гостей праздника в честь открытия сезона.

Общение с духами

Еще одна традиция, которую каждый год соблюдают в Шерегеше во время открытия нового сезона, - обряд кормления огня. Перед ним все гости Шерегеша прошли обряд очищения огнем, а потом шаман провел самую главную церемонию. Он попросил у духов добра и здоровья для всей страны, для Кузбасса и для каждого живущего в регионе. Кормя огонь, и шаман, и почетные гости праздника просили о том, чтобы на курорте был снег, в лесах - дичь и зверь, чтобы дети росли здоровыми, учились хорошо и вырастали «большими начальниками», а у взрослых все складывалось наилучшим образом.

В конце церемонии каждый гость курорта загадал свое, особенное, желание и отправил его духам Верхнего мира. Единственное отличие от традиционной церемонии в 2020 году было в том, что гости отказались от объятий и поцелуев: их заменили дружескими похлопываниями по плечу. К слову, одно из пожеланий сбылось через несколько минут после окончания церемонии: затянутое облаками небо расчистилось и выглянуло солнце.

Самое вкусное - в Шерегеше

Перед тем как новый горнолыжный сезон стартовал в Шерегеше, здесь состоялась первая лаборатория сибирской кухни «Вкус Сибири/Taste of Siberia», в рамках которой десять шеф-поваров Кузбасса представили блюда действующих меню сибирской кухни, кулинарные техники, флагманские региональные продукты и специалитеты регионов Сибири. В меню лаборатории были блюда из разных категорий. Одна из них - «Сибирская кухня». Здесь для приготовления блюд используются региональные продукты, кулинарные техники коренных народов Кузбасса. Примечательно, что все эти блюда гости региона могут отведать в любое время года.

В категории «Сибирский завтрак» представлены блюда региональной кухни, которые предлагают в отелях и гостиничных комплексах. А в категории «Сибирский прием» акцент сделан на фуршетно-банкетном меню сибирской кухни. Блюда сибирской кухни - в том числе и коренных народов Кузбасса - разрабатывались специально для сферы делового и событийного туризма. Еще одна категория - «Сибирский пикник», блюда которой предназначены для выездного питания, для сферы событийного туризма и стритфуда.

К слову, предприятия питания Кузбасса первыми среди регионов Сибирского федерального округа получили знак качества «Гастрономическая карта России».

- Каждая туристическая страна мира, каждый регион имеют свой неповторимый, традиционный вкус. Используемые в приготовлении региональные продукты, дикоросы, кулинарные техники, наименования блюд, история блюда - множество этих составляющих превращают просто вкусную ресторанную еду в блюдо, которое знакомит путешественника с историей и культурой региона, в блюдо - визитную карточку региона. Пробовать блюда и продукты в местах, где все это растет, добывается, производится, готовится - обязательный пункт программы любых путешествий, - отметила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова. - Одна из приоритетных задач - познакомить с «Сибирской кухней» всех жителей России, а главное, чтобы сами сибиряки стали ее первыми потребителями. Что такое сибирская кухня, какие региональные продукты и блюда нужно обязательно попробовать, где действуют меню сибирской кухни и в каких отелях есть сибирский завтрак - все подборки, так называемые чек-листы для путешественников по регионам Сибири будут содержать ответы на эти вопросы.

Вверх - на подъемнике!

Одним из приятных моментов праздника в честь открытия горнолыжного сезона стал запуск двух новых подъемников. Одна канатно-кресельная дорога, «Учебная», расположена в секторе А, имеет протяженность 993 метра и пропускную способность 1501 человек в час. Другая - «Запад», в секторе Б, протяженностью 1160 метров и пропускной способностью 1510 человек в час. В их строительство за год было инвестировано 1,38 миллиарда рублей.

Дороги могут работать при любой ветровой нагрузке, а за час подняться на гору смогут 3 тысячи человек. При этом подъем будет комфортным - в защищенных от ветра кабинках.

В честь открытия горнолыжного сезона были запущены два новых подъемника, а в следующем году появится еще одна канатная дорога. Фото: пресс-служба АПК.

А в следующем году появится еще одна канатная дорога, аналогов которой нет в России. Кресла на ней будут с подогревом, с колпаками, а специальная система против качки позволит кататься даже при ветре в 20 метров в секунду. И начало, и завершение строительства этой дороги запланировано на 2021 год. Кроме того, на следующий год запланировано строительство еще трех горнолыжных трасс общей протяженностью в 8,5 километра.

Коснутся изменения в следующем году и сектора Б.

- Сейчас мы ведем с потенциальными инвесторами большую работу, чтобы и другие сектора полностью развивались, - отметил замгубернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. - Это тоже позволит разгрузить сектор А. Общая задача, чтобы все сектора объединили трассами и подъемниками, как в Европе, чтобы турист мог приехать в один сектор и попасть на любую трассу.

Развлечения на любой вкус

Гостям на фестивале скучать не пришлось. Здесь каждый нашел развлечения по душе: гонки на радиоуправляемых машинах с елями, спортивные соревнования с гигареквизитом, конкурс на лучшую фотографию с ледовой скульптурой «Лето», а также катание на надувных матрасах, конкурс на самый дальний спуск с горы. Добавьте сюда яркие музыкальные номера, розыгрыши призов и радость от официального открытия туристического сезона - и вы сможете почувствовать атмосферу, которая царила на празднике.

Гостям фестиваля скучать не пришлось: каждый нашел развлечение по душе. Фото: "Кузбасс 1"

34 Деда Мороза и часы

Одновременно с открытием нового горнолыжного сезона в регионе стартовала новогодняя кампания «Кузбасс. Время новогодних чудес». Сразу 34 Деда Мороза на лыжах и сноубордах спустились с горы Зеленой на лыжах и сноубордах. Каждый из них представлял свой городской округ или район Кузбасса.

Деды Морозы вместе с туристами запустили символические часы, которые впервые появились в Шерегеше и будут отсчитывать время до начала 2021 года. Для этого потребовалась помощь заместителя губернатора Кузбасса Сергея Алексеева и главы Таштагольского района Владимира Макуты. Залпом большой хлопушки они дали старт кампании «Кузбасс. Время новогодних чудес», которая будет проходить во всех районах региона.

Одновременно с открытием горнолыжного сезона в регионе стартовала кампания «Кузбасс. Время новогодних чудес». Фото: пресс-служба АПК.

Безопасность - главнее всего

Жизнь на горнолыжном курорте продолжается, несмотря ни на что. Пандемия коронавируса лишь внесла некоторые коррективы.

- Важно, чтобы этот горнолыжный сезон был не только успешным, но и безопасным. Поэтому в Кузбассе введены ограничения, касающиеся размещения в гостиницах и рассадки гостей в местах общественного питания. Необходимо соблюдать масочный режим, в том числе на канатных дорогах, - подчеркнул заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев. - Представителям бизнеса и отдыхающим нужно серьезно отнестись к выполнению всех противоэпидемических требований. От этого зависит здоровье людей и продолжительность горнолыжного сезона. Одним из нововведений стало открытие на горе Зеленой травмпункта и лаборатории, где при необходимости можно сделать тест на коронавирус как гостям курорта, так и его персоналу.

Одновременно с этим появилось ограничение в работе пунктов проката. В этом сезоне здесь будут выдавать только лыжи, сноуборды и ботинки. А вот «мягкий» инвентарь - шлемы, маски, балаклавы, перчатки - придется привезти с собой.

Впереди - большое будущее

В ближайшие годы в развитие горнолыжного курорта Шерегеш планируют вложить около 40 миллиардов рублей. Благодаря столь мощным финансовым вложениям курорт преобразится. Во время деловой программы, которая проходила в дни открытия горнолыжного сезона, здесь обсуждали в том числе создание в 2020-2025 годах новой инженерной инфраструктуры. Предполагается, что здесь построят главный транспортный узел в секторе А, объездную дорогу из Шерегеша на гору Зеленую, дорогу Шерегеш - Мустаг, а также асфальтированные дороги в секторе Д и Б.

В скором времени в Шерегеше можно будет не только покататься на лыжах и сноубордах, но и отдохнуть в аквапарке, прокатиться на родельбане - аттракционе, сочетающем в себе бобслейную трассу и американские горки, побродить по современному торговому центру. Кроме того, в Шерегеше планируют строительство концертного и конференц-залов, искусственного водоема и инфраструктуры для речных сплавов и маунтинбайка. Все это привлечет туристов в Шерегеш не только зимой, но и летом. Предполагается, что к 2035 году поток туристов может составить 3,4 миллиона человек за год. Отметим, что по итогам 2020 года эта цифра, по прогнозам, составит 1,1 миллиона человек.

- Для того чтобы создавались новые гостиничные комплексы, новые точки притяжения круглогодичного формата, нужно в первую очередь строить дороги, развивать водоотведение, подводить все необходимые инфраструктурные элементы, - отметила на заседании начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. - И это основное, базовое капиталоемкое направление.

Также Елена Лысенкова сделала акцент на том, что с 2021 года запускается льготная ставка финансирования для инвесторов, которые создают многофункциональные комплексы с гостиницами и горнолыжную инфраструктуру.

Праздник в честь открытия нового горнолыжного сезона длился два дня, а впереди еще несколько месяцев бесконечного снежного счастья и катания с горы. И этому не смогут помешать никакие вирусы и непогода!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2021 году в Кузбассе откроют четыре крупных горнолыжных комплекса. Эстафету Шерегеша 21 ноября подхватит «Горная Саланга», 28 ноября - «Танай», 29 ноября - «Югус».

На зимних курортах региона работают сотрудники службы гостеприимства Visit Kuzbass, прошедшие обучение у спасателей, медиков и волонтеров. Они помогут туристам сориентироваться в трассах и подъемниках, настроят снаряжение, зарядят севший телефон.