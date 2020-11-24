Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый день в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы отслеживаем самые важные новости и сообщаем их вам.

По данным оперштаба, на утро 25 ноября в Кузбассе выявили 171 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе с середины марта достигло 19 901 человека.Также стало известно о четырех скончавшихся пациентах, у которых диагностировали это заболевание. Теперь число умерших с начала пандемии больных составляет 353 человека.

Одновременно с этим 174 кузбассовца вылечились и выписаны из инфекционных больниц. А общее число выздоровевших достигло 16 214 человек

Еще 3334 человека по-прежнему находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимое лечение. Кроме того, 10 719 человек находятся под медицинским наблюдением.

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