Потепление в декабре в Кузбассе: когда ждать

В Кузбасс возвращается тепло: когда ждать Фото: Евгения ГУСЕВА

По прогнозам, совсем в декабре в Кузбассе ожидается потепление. Это может произойти уже в первой декаде.

Согласно сервису погоды Gismeteo, уже через неделю холода могут смениться потеплением. Так, самым холодным из ближайших дней будет четверг, 3 декабря. Ночью температура опустится до -25 градусов, а днем поднимется не выше -13. В дальнейшем начнет теплеть и уже к понедельнику 7 декабря ночная температура не превысит -16, а днем будет -12, пойдет снег.

Примечательно, что по прогнозам дважды в первом зимнем месяце столбики термометра зафиксируют плюсовую температуру. Ожидается, что +1 градус будет днем 17 и 26 декабря.

Фото: Gismeteo

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От -25 до -4 градусов ждет кузбассовцев на неделе

На неделе кузбассовцев ждет разброс температур от -25 до – 4 градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие дни.(подробности)