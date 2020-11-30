Оттепель в Кузбассе в декабре: когда ждать плюсовых температур Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики рассказали, что в Кузбасс придет оттепель. Плюсовые температуры неожиданно будут зафиксированы в декабре.

Согласно погодному сервису Gismeteo, декабрь преподнесет жителям региона сюрпризы в виде внезапной оттепели.

Кемерово. Фото: Gismeteo

Судя по прогнозу, в Кемерове дважды будет зафиксирован +1 градус, а в Новокузнецке столбики термометра покажут даже +2.

Новокузнецк. Фото: Gismeteo

Потепление придет на смену холодам, которые обосновались в регионе до конца текущей недели. Так, во вторник, 1 декабря, ночью ожидается -15…-20 градусов, местами до -25. Днем потеплеет до -4…-9 градусов. В ночь на среду столбики термометров покажут -20…-25, правда местами будет всего лишь -13…-18 градусов. Днем воздух прогреется до -11…-16, а местами до -5…-10 градусов. В четверг, 3 декабря, ночью будет все те же -20…-25 градусов, местами -13…-18, днем -10…-15. Пятница никаких сюрпризов не преподнесет. Ночью прогнозируется -20…-25 градусов, местами -13…-18, а днем -10…-15.

А вот со следующей недели уже начнет постепенно теплеть, практически каждый день будет идти снег. Температура в течение следующей недели будет находиться в пределах -8…-16 градусов. У еще во второй половине месяца ожидается тот самый «плюс». Напомним, что ранее «Комсомолка» писала о том, что Гидрометцентр России обещал декабрь в регионе теплее среднего.

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