Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс Фото: Олег УКЛАДОВ

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 года в Кузбассе, а также в целом предварительный прогноз по стране дали синоптики Гидрометцентра России. Это позволяет сейчас, пусть и приблизительно, узнать, какой именно будет зима - теплой или морозной.

Отметим, что прогноз дан на ближайшие шесть месяцев, поэтому он еще может быть уточнен. Итак…

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: октябрь 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: октябрь

Октябрь в Кузбассе, согласно прогнозам, обещает быть теплее, чем обычно.

- Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа, - сообщили в Гидрометцентре.

Что ж, после того как в сентябре в Кузбассе несколько раз выпал снег, это не может не радовать.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: ноябрь 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: ноябрь

Ноябрь в Кузбассе обещает быть чуть теплее или в пределах климатической нормы. Впрочем, средняя месячная температура немного выше обычного прогнозируется на большей части России, а кому-то и вовсе повезет. Например, на севере Сибирского федерального округа будет ощутимо теплее, чем обычно.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: декабрь 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: декабрь

В декабре в Сибири может уже быть ощутимо холодно, бывали годы, когда температура опускалась ниже -40 градусов. Впрочем, жители региона помнят и такие годы, когда в начале месяца еще даже не лег снег. Предстоящей зимой синоптики обещают, что декабрь, как и ноябрь, в регионе будет чуть теплее среднего.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: январь 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: январь

Середина зимы в Кузбассе тоже бывает неоднозначной, но чаще всего холодно, особенно крепкие морозы могут прийти на Крещение. Впрочем, многим это даже нравится. Порадуются «моржи» и в грядущем январе - по прогнозам синоптиков, на большей части Сибирского федерального округа, в том числе и в нашем регионе, средняя температура ожидается ниже обычного.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: февраль 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: февраль

Кажется, если прогнозы Гидрометцентра России оправдаются, кузбассовцы смогут немного выдохнуть - крепкие холода отступят. В Сибири средняя температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше.

Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: март 2020. Фото: Гидрометцентр России

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: март

Первый весенний месяц будет в Кузбассе по-настоящему весенним . Хотя бывают годы, когда он ничем не отличается от зимних. Но не в этот раз - температура будет выше нормы на большей части Сибирского федерального округа, в том числе и у нас.

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