Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 года в Кузбассе, а также в целом предварительный прогноз по стране дали синоптики Гидрометцентра России. Это позволяет сейчас, пусть и приблизительно, узнать, какой именно будет зима - теплой или морозной.
Отметим, что прогноз дан на ближайшие шесть месяцев, поэтому он еще может быть уточнен. Итак…
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: октябрь 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: октябрь
Октябрь в Кузбассе, согласно прогнозам, обещает быть теплее, чем обычно.
- Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа, - сообщили в Гидрометцентре.
Что ж, после того как в сентябре в Кузбассе несколько раз выпал снег, это не может не радовать.
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: ноябрь 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: ноябрь
Ноябрь в Кузбассе обещает быть чуть теплее или в пределах климатической нормы. Впрочем, средняя месячная температура немного выше обычного прогнозируется на большей части России, а кому-то и вовсе повезет. Например, на севере Сибирского федерального округа будет ощутимо теплее, чем обычно.
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: декабрь 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: декабрь
В декабре в Сибири может уже быть ощутимо холодно, бывали годы, когда температура опускалась ниже -40 градусов. Впрочем, жители региона помнят и такие годы, когда в начале месяца еще даже не лег снег. Предстоящей зимой синоптики обещают, что декабрь, как и ноябрь, в регионе будет чуть теплее среднего.
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: январь 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: январь
Середина зимы в Кузбассе тоже бывает неоднозначной, но чаще всего холодно, особенно крепкие морозы могут прийти на Крещение. Впрочем, многим это даже нравится. Порадуются «моржи» и в грядущем январе - по прогнозам синоптиков, на большей части Сибирского федерального округа, в том числе и в нашем регионе, средняя температура ожидается ниже обычного.
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: февраль 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: февраль
Кажется, если прогнозы Гидрометцентра России оправдаются, кузбассовцы смогут немного выдохнуть - крепкие холода отступят. В Сибири средняя температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше.
Синоптики рассказали, какая зима ждет Кузбасс: март 2020. Фото: Гидрометцентр России
Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Кузбассе: март
Первый весенний месяц будет в Кузбассе по-настоящему весенним . Хотя бывают годы, когда он ничем не отличается от зимних. Но не в этот раз - температура будет выше нормы на большей части Сибирского федерального округа, в том числе и у нас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео первого снега в Кемерове
Появилось видео первого снега в Кемерове. Он выпал днем 29 сентября. (подробности)
Первый снег выпал в Кемерове
В Кемерове во вторник, 29 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщили очевидцы.(подробности)
В Кузбасс придут морозы до -7 градусов
В Кузбасс идут морозы до -7 градусов, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Тепло на этой неделе окончательно покинет регион. (подробности)
Синоптики рассказали о погоде в октябре в Кузбассе
Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды на предстоящие месяцы в разных регионах страны. В том числе они рассказали, какая погода ждет жителей Кузбасса в октябре. (подробности)
Юг Кузбасса засыпало снегом
На юг Кузбасса пришла настоящая зима - здесь выпал снег. Толщина снежного покрова, судя по кадрам, составляет несколько сантиметров. (подробности)