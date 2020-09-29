Появилось видео первого снега в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Появилось видео первого снега в Кемерове. Он выпал днем 29 сентября.

Напомним, что снегопад еще в начале недели предсказывали синоптики Кемеровского гидрометцентра. По их прогнозам, днем в областном центре ожидалась температура +5… +7 градусов с постепенным понижением, северный ветер, а также дождь с мокрым снегом.

Далеко не все горожане верили в то, что зима уже совсем близко, однако около 12.00 снег все-таки выпал, что и запечатлели на видео очевидцы. Своими роликами они поделились с нашей редакцией.

На кадрах видно, что снег, сначала мелкий, в дальнейшем начинает идти уже пушистыми оформившимися хлопьями. Впрочем, температура еще не настолько низкая, чтобы он полностью лег на землю. Первые холодные хлопья практически сразу таяли на асфальте.

Напомним, что в целом по Кузбассу дожди с мокрым снегом синоптики обещают как минимум до пятницы.

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