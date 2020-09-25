Юг Кузбасса засыпало снегом. Фото: "Шерегеш"/ Instagram

На юг Кузбасса пришла настоящая зима - здесь выпал снег. Толщина снежного покрова, судя по кадрам, составляет несколько сантиметров.

25 сентября пользователи поделились видео выпавшего снега в горнолыжном поселке Шерегеш. Правда, скорее всего, снежный покров простоит недолго и растает, как первый снег, выпавший в поселке еще 5 сентября.

Некоторых пользователей природное явление не удивило. По их словам, снег в Шерегеше выпадал еще в августе. Другие, напротив, отнеслись к появлению белого покрова с энтузиазмом, отметив, что уже совсем скоро можно будет покататься.

Впрочем, можно сказать, что природное явление на стало неожиданностью. На днях синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждали жителей региона о том, что по ночам в отдельных районах может пройти дождь с мокрым снегом.

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