МЧС Кузбасса предупреждает о дождях с мокрыми снегом в субботу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Кузбасса предупреждает жителей региона о дождях с мокрым снегом, которые ожидаются в субботу, 26 сентября. В связи с этим ведомство просит водителей и пешеходов проявлять внимательность на дорогах.

По данным синоптиков, ночью в субботу по области ожидается +1…=6 градусов, днем потеплеет до +7…+12. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров. Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туманы.

В Кемерове ночью 26 сентября прогнозируется +2…+4 градуса, днем столбики термометра будут находиться в отметках +8…+10 градусов. Снега не ожидается, но при переменной облачности возможен небольшой дождь.

Как отметили в региональном МЧС, осадки и мокрый снег могут служить возможными причинами дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим участникам движения следует проявлять бдительность.

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