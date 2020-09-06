В Кузбассе выпал первый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе в субботу, 5 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Первый снег выпал на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом написал один из пользователей утром в воскресенье.

-Привет друзья! Вчера в Шерегеше выпал первый снег! Вершины немного «побелил», но быстро растаял. А на фото уже сегодня - курортный городок под покровом низкой облачности. Мы скучали, – говорится в сообщении.

Впрочем, снег для юга Кузбасса в сентября – не такая уж редкость. В прошлом году, как писала «Комсомолка», 11 сентября. Первый снежный слой тоже был тонким и быстро растаял.

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