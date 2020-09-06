Появились фотографии первого в этом году снега в Кузбассе. Фото: Паблик "Шерегеш"/ Instagram

В Кузбассе в субботу, 5 сентября, выпал снег. Несмотря на то, что он практически сразу растаял, некоторые сумели его сфотографировать.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в горнолыжном поселке Шерегеш выпал снег. Пользователи Instagram выложили снимки белого покрова на горе Мустаг. При этом любители экстремального отдыха и зимних видов спорта порадовались тому, что уже через месяц на вершине горы можно будет кататься. Другие, впрочем, энтузиазма не разделили, отметим, что сезон можно будет начать не раньше ноября.

Пока первый снег выпал только на юге региона, но в территориях и без него уже прохладно. Так, ночью 7 сентября кузбасские синоптики снова прогнозируют заморозки до -2 градусов. Жители области с нетерпением ждут, когда в дома придет отопление. Этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.

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