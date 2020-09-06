Заморозки до -2 продержатся в Кузбассе еще один день Фото: Евгения ГУСЕВА

Заморозки не торопятся уходить из Кузбасса. В понедельник, 7 сентября, синоптики вновь обещают похолодание до -2 градусов.

В ночь на понедельник по области прогнозируется +3…+8 градусов, при прояснении 0…-2 градуса. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы.

В Кемерове ночью столбики термометра покажут +4…+6 градусов. Днем будет +13…+15 градусов.

Также синоптики предупреждают о том, что 7 сентября ожидается пожароопасность 2, местами 1,3 классов, в Промышленновском и Ленинск-Кузнецком районах 4 класса горимости.

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