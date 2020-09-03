До +2 градусов похолодает в Кузбассе на выходных Фото: Екатерина РОМАНОВА

Начавшийся с жарких денечков сентябрь постепенно переходит к более привычной для этого месяца погоде. И уже в первые же выходные месяца столбики термометров опустятся до +2 градусов.

В ночь на пятницу, 4 сентября, температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем же столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов. в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы, а порывы юго-западного с переходом на западный ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В ночь на субботу, 5 сентября, температура воздуха составит +4…+9 градусов. Днем же будет лишь на пару градусов прохладнее, чем в пятницу. Ветер сменит направление на северо-западное, а его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

В воскресенье, 6 сентября, ночью похолодает до +2…+7 градусов, а дневная температура составит +10…+15 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, а порывы северо-западного ветра утихнут до 13 метров в секунду.

В понедельник, 7 сентября, температура воздуха существенно не изменится.

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