Когда в Кузбассе начнется осенняя непогода Фото: Екатерина РОМАНОВА

Утром 3 сентября кузбассовцев разбудило ласковое солнце. Сколько еще нас будет радовать тепло и когда наступит непогода, рассказали кузбасские синоптики.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 3 сентября, в областном центре ожидается до +28 градусов, при этом небо будет ясным. На территории же Кузбасса будет местами еще жарче: до +30 градусов! Однако уже к вечеру температура воздуха начнет снижаться, а утро пятницы встретит прохладой.

- В ближайшие дни понизятся и ночные, и дневные температуры. Основной фон ночных температур будет +2… +7 градусов, не исключены заморозки. Днем же ожидаем +10… +15 градусов, - отметила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова. - До конца декады тепла не будет.