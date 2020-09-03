После ночной грозы в Кузбассе резко изменилась погода Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Погода в этом году почти ежедневно преподносит сюрпризы. Вот и сегодня: после ветра и ливня пришла жара.

Накануне в Кузбассе было пасмурно и ветрено. Где-то прошли дожди, а где-то и ливни. В основном сильные дожди и грозы наблюдались по северу области. А вот с утра в четверг, 3 сентября, по всей области солнечно и тепло. Почему же погода так резко изменилась и долго ли будет ясно? С этим вопросом мы обратились в Кемеровский гидрометцентр.

- Над Кузбассом прошел атмосферный фронт, когда встречаются холодные и теплые массы воздуха, поэтому следом за прохладой, ветром и ливнями пришла ясная погода, - рассказала начальник отдела гидрометобеспечения отраслей экономики Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова. - Но это ненадолго: к концу дня опять натечет облачность, начнутся дожди, за которыми последует и понижение температуры.

Так что сегодня кузбассовцам стоит в полной мере насладиться ясной и теплой погодой, ведь потом тепло в регион придет нескоро. К слову, синоптики прогнозируют, что сегодня, 3 сентября, столбики термометров могут подняться до отметок +28 градусов!