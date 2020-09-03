Когда закончится лето в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В этом году лето было долгим и жарким. Да и начало сентября выдалось теплым. Сколько же еще продержится тепло в регионе и когда закончится лето?

3 сентября в Кемерове ожидается до +28 градусов, а местами в Кузбассе - до +30. Такие прогнозы дает Кемеровский гидрометцентр. И именно этот день станет последним летним - по погоде - днем. Из-за проходившего по территории Кузбасса атмосферного фронта в последние дни в регионе то гремели грозы, то светило солнце. А 3 сентября лето подарит последнее тепло, и ему на смену придет непогода.

- Уже к вечеру начнет постепенно холодать, а потом ожидается активное понижение температуры воздуха, - рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова. - Понизятся и ночные, и дневные температуры. Основной фон ночных температур будет +2… +7 градусов, не исключены заморозки. Днем же ожидаем +10… +15. До конца декады тепла не будет.