МЧС Кузбасса предупреждает о штормовом ветре до 20 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС предупреждает жителей Кузбасса о штормовом ветре и грозах. На смену неожиданной жаре 4 сентября придет непогода.

Как сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков, по региону в пятницу ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, при порывах она будет достигать 15-20 метров.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий. Во время грозы по возможности не пережидайте непогоду на улице. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте.

Также нужно отключить из сети электроприборы во время грозы. Автомобили желательно парковать в гаражах и на закрытых стоянках. Спасатели напоминают, что при грозе нельзя купаться или выходить на воду на лодках и других средствах передвижения по воде. Это очень опасно.

При возникновении нештатной ситуации звоните по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

Напомним, что в ближайшие выходные в Кузбассе резко похолодает до +2 градусов.