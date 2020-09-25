ГИБДД предупреждает водителей Кузбасса о гололеде Фото: Евгения ГУСЕВА

ГИБДД предупреждает водителей о гололеде на дорогах. Опасная ситуация сложится из-за погодных условий – на выходных прогнозируются дожди с мокрым снегом и первые серьезные заморозки.

-Синоптики Кузбасса прогнозируют ухудшение погодных условий: мокрый снег, а потом и первые заморозки. Это практически – настоящая беда для автомобилистов, которые еще не отвыкли от летней дороги, - сообщает ГИБДД новокузнецка. - Поэтому Госавтоинспекция Новокузнецка предлагает вам ближайшие выходные провести дома либо отправиться по делам на общественном транспорте, избегать поездок на дальние расстояния и тем более, брать с собой в поездку детей.

В ведомстве также предостерегли и пешеходов. Так, при переходе дороги им следует убедиться, что транспорт остановился и готов пропустить.

-Первый мокрый снег, который перейдет в первый гололед, очень опасен. И далеко не каждый водитель сможет быстро и безопасно остановить автомобиль. Пешеходу остановить самого себя гораздо проще, - отмечают специалисты.

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