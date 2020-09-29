В Кузбасс придут морозы до -7 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбасс идут морозы до -7 градусов, сообщают синоптики Кемеровского гидрометцентра. Тепло на этой неделе окончательно покинет регион.

Во вторник по области ожидается +5… +10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров. Днем по региону пройдут небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом

В среду, 30 сентября, ночью столбики термометров покажут -1… -6 градусов. Днем потеплеет до +3… +8. Ветер сменит направление на северо-западное и немного стихнет - до 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. Ночью пройдут небольшие, по югу умеренные осадки. Днем по южным районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В четверг, 1 октября, ночью ожидается -2… +3 градуса, а местами и до -7, днем температура будет находиться на отметках +4… +9. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. По региону вновь пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу ночью температура составит -2… -7 градусов, днем воздух прогреется до +5… +10. Северо-западный ветер будет дуть без порывов со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а вот днем будет преимущественно без осадков.

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