Синоптики рассказали о погоде в октябре в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды на предстоящие месяцы в разных регионах страны. В том числе они рассказали, какая погода ждет жителей Кузбасса в октябре.

Так, согласно прогнозу, температура выше климатической нормы ожидается в октябре в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, а также на большей части Дальневосточного федерального округа. А вот в южных регионах Центрального и Приволжского федеральных округов октябрь 2020 года ожидается холоднее, чем октябрь 2019 года.

Что касается ноября, то средняя месячная температура выше нормы предполагается на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии. Ниже, чем в ноябре 2019 года, средняя температура воздуха ожидается в Магаданской области и на Чукотке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последняя неделя сентября начнется с тепла в Кузбассе

Уходящий сентябрь подарит немного тепла кузбассовцам. Последняя неделя первого осеннего месяца начнется с солнца и туманов. (подробности)

Юг Кузбасса засыпало снегом

На юг Кузбасса пришла настоящая зима - здесь выпал снег. Толщина снежного покрова, судя по кадрам, составляет несколько сантиметров. (подробности)