Первый снег выпал в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове во вторник, 29 сентября, выпал первый снег. Об этом сообщили очевидцы.

- В центре города идет мокрый снег с дождем, - рассказала наша читательница. - Начался около 12.00. На асфальт ложится и сразу тает.

Напомним, что ранее синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждали об ухудшении погоды в областном центре, а именно - о дожде с мокрым снегом. Во вторник, по прогнозам, днем в городе будет +5… +7 градусов, с последующим похолоданием. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров.

Напомним, что ранее снег уже несколько раз выпадал на юге области - в горнолыжном поселке Шерегеш. Последний раз это произошло буквально на прошлой неделе.

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