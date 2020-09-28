На Кемерово обрушится дождь с мокрым снегом Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кемерово во вторник, 29 сентября, обрушится дождь с мокрым снегом. При этом синоптики Кемеровского гидрометцентра обещают осадки даже не ночью, а днем.

По прогнозам, ночью в областном центре ожидается +2… +4 градуса, днем +5… +7. Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров. Ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, а днем дождь с мокрым снегом.

В целом по Кузбассу в ночь на вторник прогнозируется 0… +5 градусов, местами до -5. Днем воздух прогреется до +5… +10 градусов. В течение дня синоптики обещают похолодание. Порывы северного ветра ночью будут достигать 13 метров секунду, днем - 15 метров. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие, по северу умеренные дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали о погоде в октябре в Кузбассе

Синоптики Гидрометцентра России составили прогноз погоды на предстоящие месяцы в разных регионах страны. В том числе они рассказали, какая погода ждет жителей Кузбасса в октябре. (подробности)

Последняя неделя сентября начнется с тепла в Кузбассе

Уходящий сентябрь подарит немного тепла кузбассовцам. Последняя неделя первого осеннего месяца начнется с солнца и туманов. (подробности)

Юг Кузбасса засыпало снегом

На юг Кузбасса пришла настоящая зима - здесь выпал снег. Толщина снежного покрова, судя по кадрам, составляет несколько сантиметров. (подробности)