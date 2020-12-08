Как проехать за 20 рублей с пересадками в Новокузнецке Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Несмотря на то, что транспортная реформа идет в Новокузнецке уже три недели, многие пассажиры до сих пор не могут привыкнуть ни к новым маршрутам, ни к способу оплаты. Мы расскажем вам, как совершить поездку с пересадками и заплатить за это 20 рублей.

На сегодняшний день проезд в общественном транспорте стоит 20 рублей. Заплатить за поездку можно как при помощи транспортной карты, так и при помощи банковской или наличными. При этом действует так называемый пересадочный тариф: в течение 60 минут с момента оплаты можно пересесть в другой автобус и продолжить путь, не оплачивая вторую или последующую поездку. Чтобы им воспользоваться, при посадке нужно приложить карту к валидатору, а при пересадке – приложить ее еще раз при входе в другой автобус. Если оплата была наличными, при пересадке нужно показать билет водителю.

- Время действия пересадки составляет 60 минут. Время отсчитывается с момента оплаты поездки, то есть момента первого прикладывания платежного средства к валидатору, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Если первоначально поездка оплачивалась наличными средствами, при пересадке водителю необходимо предъявить оплаченный в предыдущем транспорте билет, где время расчета зафиксировано.

Валидаторы сначала долго не могли настроить, но сейчас они работают. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Двойная оплата?

Впрочем, есть и подводные камни в тарифах и способах оплаты. Так, на двух автобусных маршрутах – 345 и 27к – действует нерегулируемый тариф, и стоимость проезда составляет 25 рублей. К слову, на этих маршрутах транспортные карты не действуют.

- Мне нужно было из Кузнецка до вокзала доехать. На улице холодно, поэтому села в тот автобус, который первый подошел - №87. Приложила карту к валидатору, потом на «Сити Молле» пересела в другой автобус, №50, приложила карту еще раз – и деньги сняли во второй раз! Как так? Ведь должен быть пересадочный тариф. Неужели обманули?! – недоумевает новокузнечанка Светлана Коробкова.

Светлану не обманули. Сегодня пересадочный тариф НЕ действует на маршрутах №№ 4, 87, 64б, 345 и 27к. То есть, пересаживаясь из автобуса в автобус на этих маршрутах, придется платить еще раз. Также придется платить при пересадке в трамваях и троллейбусах.

При пересадке в трамваях и троллейбусах придется платить во второй раз. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Но есть и другая точка зрения: горожане, которые вынуждены совершать поездку с пересадкой, отмечают, что на тех, маршрутах, которые перевозят по муниципальному контракту (это «Питеравто», ООО «ГК «Профи», ИП Тибейкин, ИП Потанин), при пересадке действительно не нужно платить второй раз.

- Я каждый день езжу на двух автобусах. Сначала захожу в №11, прикладываю карту. Потом выхожу, пересаживаюсь в №91 и прикладываю ее еще раз. Несколько раз проверяла: с транспортной карты деньги снимаются только один раз, - делится опытом новокузнечанка Марина. – То, что приходится пересаживаться – неудобно. Но хотя бы не приходится дважды платить. Слышала, пассажиры говорили, что и с банковской при пересадке тоже один раз снимается. Главное – успеть за 60 минут.