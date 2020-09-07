Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 сентября

Актуальные новости о коронавирусе на 8 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно мы следим за развитием ситуации коронавирусом в Кузбассе и сообщаем все самые актуальные новости

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Так, за минувшие сутки вновь выросло число заболевших. Сейчас общее число пациентов с COVID19 достигает 7133 человек, о 85 из которых стало известно на утро 8 сентября.

Выросло и число пациентов, которые вылечились от коронавируса: еще 90 кузбассовцев выписаны из инфекционных стационаров региона. Всего же с начала пандемии в Кузбассе 5101 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровел. В инфекционных стационарах остаются 1979 человек, которые нуждаются в лечении.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1595 человек, - сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом остается прежним: 53 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасскую школу закрывают из-за коронавируса

На сутки закроют одну из кузбасских школ - для проведения дезинфекции. Здесь у одного из педагогов диагностировали коронавирус. (подробности)