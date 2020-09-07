Кузбасскую школу закрывают из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сутки закроют одну из кузбасских школ - для проведения дезинфекции. Здесь у одного из педагогов диагностировали коронавирус.

В школе № 12 Междуреченска произошло ЧП: у одного из учителей начальных классов врачи диагностировали коронавирус. Женщину доставили в клинику Новокузнецка, а школу закрывают на сутки: для проведения дезинфекции.

- Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей, - сообщает пресс-служба администрации города Междуреченска.

Сейчас специалисты отрабатывают круг контактных учителя - семью и коллег, чтобы следить за состоянием их здоровья. Кроме того, все они сдадут тесты на COVID-19.

Напомним, 1 сентября во всех школах региона начались занятия. Для обеспечения безопасности уроки проводятся по ступенчатому расписанию, для разных классов действуют разные входы и выходы, а на входе всем школьникам измеряют температуру.