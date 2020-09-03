Полный список ограничений по коронавирусу в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе на 3 сентября продолжает действовать ряд ограничительных мер. Приводим полный список, каких именно.

Первые заболевшие коронавирусом в Кузбассе появились в середине марта, и с этого времени их количество неуклонно растет. Для того чтобы сдержать распространение инфекции, в разное время вводились ограничительные меры, которые потом - с улучшением обстановки - частично отменялись.

Многие жители уже запутались и не скажут точно, какие именно ограничения действуют в Кузбассе, поэтому мы решили назвать их все. Публикуем полный список:

- запрет на деятельность ночных клубов (дискотек), досуговых заведений и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, находящихся в ТЦ и ТРЦ, надувных аттракционов, батутов (за исключением музеев, культурно-досуговых учреждений, находящихся в ведении муниципальных образований);

- запрет на проведение зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных развлекательных мероприятий. Исключение составляют официальные физкультурные мероприятия на открытом воздухе с привлечением зрителей не более 50 процентов от пропускной способности объекта, а в закрытых помещениях - без привлечения зрителей;

- запрет на работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения;

- запрет на работу косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун;

- запрет на работу бассейнов. Исключения составляют те, что предназначены для тренировок спортсменов, и бассейны в гостиницах, отелях, мотелях, хостелах, гостевых домах, домах и базах отдыха, туристических базах, санаториях;

- жители обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, в том числе в транспорте и общественных местах;

- обязателен к соблюдению масочный режим;

- запрет на работу открытых зон для приема пищи (фудкортов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных в ТЦ и ТРЦ;

- запрет на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, за исключением стационарных, принимающих на отдых детей-сирот;

- непрерывный режим изоляции в 14 дней установлен в: психоневрологических интернатах, домах ребенка, домах престарелых и инвалидов, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи;

- ограничены контакты и перемещение работников между сменами, коллективами отдельных цехов и участков;

- ограничено перемещение работников в обед и во время перерывов на отдых, выход за территорию предприятия, а также перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

Напомним, что в Кузбассе действует режим повышенной готовности, который был установлен еще 14 марта. Очередным распоряжением губернатора он продлен до 30 сентября.

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