Когда в Кузбассе начнут делать прививки от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители оперативного штаба области 3 сентября провели брифинг, посвященный эпидемиологической обстановке в регионе, в ходе которого рассказали о вакцинации населения против коронавируса.

По словам замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, для нашего региона федеральным Минздравом вакцина выделена.

-По предварительным данным, мы ожидаем 4100 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Но точно о сроках поставки пока ничего сказать не можем, - отметила Елена Зеленина.

Она также сообщила, что как только вакцина поступит в области, в числе первых привитых будут педагогические работники и медики.

Отвечая на вопрос, будут ли от коронавируса прививаться дети, Елена Зеленина со ссылкой на решение Министра здравоохранения России отметила, что в этом году иммунизация детей не планируется.

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