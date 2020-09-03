Когда в Кузбассе начнут делать прививки от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Представители оперативного штаба области 3 сентября провели брифинг, посвященный эпидемиологической обстановке в регионе, в ходе которого рассказали о вакцинации населения против коронавируса.
По словам замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, для нашего региона федеральным Минздравом вакцина выделена.
-По предварительным данным, мы ожидаем 4100 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Но точно о сроках поставки пока ничего сказать не можем, - отметила Елена Зеленина.
Она также сообщила, что как только вакцина поступит в области, в числе первых привитых будут педагогические работники и медики.
Отвечая на вопрос, будут ли от коронавируса прививаться дети, Елена Зеленина со ссылкой на решение Министра здравоохранения России отметила, что в этом году иммунизация детей не планируется.
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