Оперштаб Кузбасса объяснил расхождения в данных по умершим от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В оперативном штабе Кузбасса объяснили расхождение данных по умершим от коронавируса, которые предоставляются на местном и федеральном уровнях. Напомним, сейчас в области скончался уже 51 человек.

В четверг, 3 сентября, прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Один из вопросов касался несовпадения цифр статистики.

В конце августа федеральный центр сообщил о резком росте скончавшихся, что не совпадает с областными данными. Как отметила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, до 18 августа на сайте стопкоронавирус.рф умершими числились 20 человек, 25 августа - уже 26, 26 августа - 30, на следующий день - 35, 28 августа - 41, а сутки спустя - 44. Однако по данным регионального штаба их число уже составляло 48 человек.

Расхождения замминистра объяснила возможной технической ошибкой при внесении данных либо тем, что ответственные за статистику могли находиться в отпусках.

Также она порекомендовала обращаться к официальной статистике Росстата, которая содержит полную информацию. Сам региональный штаб предоставляет в Росстат данные о людях, которые умерли непосредственно от коронавируса как от основной причины, а не просто были заражены им. На патологоанатомическое исследование уходит 45 дней, после чего выдается справка, которую использует Росстат для своих данных. Впоследствии они могут корректироваться - меняется соотношение умерших с коронавирусом и от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятеро воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища заболели коронавирусом

Сразу у нескольких воспитанников Кемеровского президентского кадетского училища медики выявили коронавирус. О том, где они заболели, рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Кутькина. (подробности)

Администрация кузбасского поселка ушла на удаленку из-за коронавируса

Сотрудники администрации поселка Мундыбаш перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Дело в том, что заразился один из сотрудников. (подробности)

Еще несколько ограничений по коронавирусу отменили в Кузбассе

В Кузбассе отменено еще несколько ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Они касаются проведения спортивных мероприятий. (подробности)