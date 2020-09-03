В Кузбассе нарушители режима повышенной готовности заплатили 1,3 миллиона рублей

В Кузбассе нарушители режима повышенной готовности кузбассовцы заплатили 1,3 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе нарушители режима повышенной готовности за месяц заплатили 1,3 миллиона рублей штрафов. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

За август специалисты проверили на соблюдение профилактических и дезинфекционных мероприятий 357 объектов, из них: 150 магазинов, торгующих пищевыми продуктами, 59 магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, 26 предприятий общественного питания, 22 объекта сферы услуг (парикмахерские, аптеки, СТО, такси), 71 учреждение дошкольного и дополнительного образования детей.

В результате были выявлены нарушения санитарных правил и норм, масочного режима, социальной дистанции, отсутствие антисептиков и дезинфекции помещений и оборудования. Нарушение противоэпидемических мероприятий выявлены на 91 объекте продовольственной торговли и общепита, 49 объектах непродовольственной торговли, парикмахерских, аптек и прочих, а также на 28 объектах дошкольного и дополнительного воспитания.

За нарушения было составлено 162 протокола на ИП, юридических и должностных лиц. В отношении 138 субъектов, которые создали угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, составлены протоколы о временном запрете на работу.

На основании всех протоколов была приостановлена деятельность 108 субъектов, еще шесть получили предупреждения. Также 18 организациям выписаны штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей.

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