Бабье лето придет в Кузбасс после похолодания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, когда в Кемеровскую область придет бабье лето. Несколько дней в регионе продержатся заморозки, которые сменятся потеплением.

Сентябрь внезапно принес в Кемеровскую область минусовые температуры - ночью столбики термометров опускаются от 0 до -3 градусов. Пасмурно, ветрено и дождливо - именно такими словами можно описать начало осени в Кузбассе. Однако на несколько дней в регионе установятся солнечные и теплые деньки.

После похолодания и дождей в Кузбасс придет бабье лето. Возвращение тепла обещают в субботу, 12 сентября. Температура воздуха поднимется до +17 градусов, в последующие дни будет потепление до +19. Ночью также станет теплее, а дождей не ожидается. Такая погода сохранится до вторника, 15 сентября.

Затем еще будут температуры от +14 до +22, но вместе с теплом ожидаются и дожди. По предварительным прогнозам синоптиков, пасмурная погода продержится до конца месяца.

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