Выбираем самый спортивный офис!

Многие компании уже давно включили в корпоративную культуру посещение спортивных залов, соревнования и эстафеты, дни здоровья и активные совместные выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объявляем старт нового конкурса «Самый спортивный офис»!

Здоровое питание и занятия спортом уже стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Одни любят в одиночестве бегать по парку, другие – с друзьями забрасывают мячи в кольца, третьи предпочитают лыжи и сноуборд, четвертые устраивают ежедневные велопрогулки…

Но спортом можно заниматься не только с друзьями или в одиночку, но и с коллегами. Тем более, что многие компании уже давно включили в корпоративную культуру посещение спортивных залов, соревнования и эстафеты, дни здоровья и активные совместные выходные. В таких компаниях уверены: в здоровом теле – здоровый дух! А значит, и здоровые взаимоотношения, и на совесть сделанная работа.

Какого подхода к спорту придерживаются в вашей компании? Возможно, у вас есть идейный лидер, которым своим беспрецедентным примером похудания и обретения рельефных мышц вдохновил коллег заняться спортом? А может, в обеденный перерыв вы бьетесь за право сыграть партию-другую в настольный теннис? А может, по утрам или после рабочего дня у вас принято ходить в спортивный зал или проплывать по паре километров в бассейне?

Если вы и ваши коллеги дружите со спортом, присылайте фотографии своего самого спортивного коллектива.

Команда-победитель получит на целый месяц бесплатной аренды уникальное массажное кресло Yamaguchi. Чем оно так хорошо? Тем, что за несколько минут снимает напряжение с мышц – от пальчиков ног до самой шеи, расслабляет и улучшает кровообращение. Такой массаж важен как офисным работникам, так и тем, кто занят физической работой.

Команда, занявшая второе место получит на месяц в аренду беговую дорожку Yamaguchi – тонкую, легкую, устойчивую и удобную. В собранном виде она занимает минимум места, но стоит включить дорожку, как она с легкостью подстроится под желаемый темп и сделает пробежку или ходьбу максимально комфортной.

Занявшая третье место команда в течение целого месяца сможет пользоваться виброплатформой Yamaguchi. 10 минут занятий на ней дают такую же нагрузку, как, например, час на тренажерах или 45 минут быстрого бега. При этом усталость практически не чувствуется!

Присылайте фотоснимки самого спортивного офиса – и становитесь еще более энергичными подтянутыми и активными!

Принять участие в конкурсе очень просто. Достаточно загрузить фотографию в специальную форму загрузки, указать имя и фамилию контактного лица, город, а также номер телефона и e-mail для связи. В описании указать наименование компании и немного рассказать о своем коллективе. Если самостоятельно загрузить фото не получается - присылайте его на электронную почту anna.pozolotina@phkp.ru. Мы поможем вам заполнить анкету на участие.

Рассмотреть каждый приз и узнать их полные характеристики можно в Инстаграме «Ямагучи - Кемерово». Подписывайтесь – и узнавайте самые актуальные новости компании!

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Положение о конкурсе