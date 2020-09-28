Устали ждать: новокузнечане ходят по недостроенном мосту Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Новокузнечане устали ждать, когда же откроется движение по мосту через реку Абу и, как только убрали ограждения, стали ходить по нему.

В Новокузнецке завершается масштабная реконструкция моста через реку Абу на проспекте Металлургов. С ноября 2019 года здесь запрещено движение не только автотранспорта, но и пешеходов. И вот сейчас, когда ремонтные работы почти завершены, горожане опробуют новый мост.

На мосту стоят предупреждающие знаки. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

«Здесь быстрее пройти до остановки, да и просто хочется посмотреть, каким стал мост», - так объясняют горожане, почему решились пройти здесь, несмотря на запрещающие знаки.

Работает дорожная техника. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, на мосту по-прежнему работает строительная техника, рабочие завершают установку ограждений, укладывают дорожное покрытие.

Дорожное покрытие еще не везде уложено. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Мне мост понравился, он стал как-то шире, что ли, - делится впечатлениями Анастасия Кузьмина, впервые за год прошедшая по мосту.

Рабочие устанавливают ограждение на мосту через Абушку. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, открытие участка обновленного проспекта Металлургов, на котором находится мост через Абу, запланировано на октябрь 2020 года. За год строители демонтировали старые балки, пришедшие в негодность, заменили их на новые, а теперь завершают укладку асфальта. В скором времени по мосту можно будет не только ходить, но и ездить.