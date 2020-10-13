Кинотеатры в Кузбассе открылись после карантина Фото: Александр АБРАМОВ

После полугодового карантина в Кузбассе вновь заработали кинотеатры. Их служащие советуют запасаться не попкорном, а масками.

Согласно распоряжению Сергея Цивилева, в Кузбассе возобновлена работа кинотеатров. Большинству из них потребовалось время, чтобы подготовить залы к кинопоказам, но некоторые открылись буквально на следующий день.

Для того чтобы попасть на киносеанс, зрителям нужно будет не только купить билет, но и быть в защитной маске. В свою очередь, служащие кинотеатров обязаны рассаживать зрителей так, чтобы между ними было не менее 1,5 метра - исключение составляют пришедшие вместе люди. Также в кинотеатрах усилена обработка поверхностей и ручек, увеличено время между сеансами, проводится регулярное проветривание и обеззараживание воздуха. Отметим, что в большинстве кинозалов расписание сеансов составлено лишь на 2-3 дня, а не на 2-3 недели вперед, как это обычно бывает. Причем на некоторые фильмы, которых особенно долго ждали киноманы, билетов почти нет.

Что показывают в кинотеатрах Кемерова?

«РИО Синема», пр. Шахтеров, 89, т.: (384-2) 90-07-08

13-14 октября:

«Гудбай, Америка», «Семейка Бигфутов», «После. Глава 2», «Стрельцов», «Довод», «Мулан».

«Кузбасскино», пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

13-21 октября:

«Семейка Бигфутов», «Мой шпион», «Тролли. Мировой тур», «Побег из Претори», «Итальянец», «Везучая», «Великий дух», «Все началось с камня», «Познакомься с Софией», «Когда все дома», «Фантазеры».

«Юбилейный», пр. Ленина, 91, т.: (384-2) 90-30-00

13-14 октября:

«Гудбай, Америка», «Довод», «Мулан», «Стрельцов», «Семейка Бигфутов», «После. Глава 2».

«Гринвич», пр. Молодежный, 2, т.: (384-2) 56-80-03

13-14 октября:

«Довод», «Мулан», «Стрельцов», «Гномы в деле!».

«Космос», ул. 50 лет Октября, 28, т.: (384-2) 36-22-71

13-14 октября

«Гудбай, Америка», «Довод», «Мулан», «Стрельцов», «Семейка Бигфутов», «После. Глава 2».

15-18 октября:

«BTS: Разбей тишину: Фильм».

Что показывают в кинотеатрах Новокузнецка?

«Формула кино», ул. ДОЗ, 10а

13 октября:

«Гудбай, Америка», «Честный вор», «Довод», «Мулан», «Заклятье. Дом 32», «Стрельцов», «Семейка Бигфутов», «Кто не спрятался», «После. Глава 2», «Бегущий по лезвию» (на английском языке с субтитрами), «Падение».

14 октября:

«Гудбай, Америка», «Честный вор», «Довод», «Мулан», «Заклятье. Дом 32», «Стрельцов», «Семейка Бигфутов», «Кто не спрятался», «После. Глава 2», «Бегущий по лезвию» (на английском языке с субтитрами), «Падение».

«Гномы в деле!», «Шоу LUISA от «Цирка дю Солей».

15-18 октября:

«BTS: Разбей тишину: Фильм»

«Октябрь», пр. Металлургов, 42, т.: (384-3) 45-23-09

13-18 октября:

«Мулан», «Семейка Бигфутов», «После. Глава 2», «BTS: Разбей тишину: Фильм», «Фантазеры», «Добро пожаловать в Рим», «4 лица Моны Лизы», «Прогулка по Риму», «Венецианский детектив», «Матера - город из камня», «Из Неаполя с любовью».

Точное расписание сеансов узнавайте в кинотеатре.

«Планета кино», ул. Кирова 55, т.: (384-3) 32-08-65

13-14 октября:

«Стрельцов», «Довод», «Честный вор», «Семейка Бигфутов», «После. Глава 2», «Гудбай, Америка», «Белка и Стрелка. Карибская тайна».

Расписание других кинозалов «Планеты Кино», расположенных в ТРЦ «Глобус», «Парус», «Чайка» и «Полет» в настоящее время недоступно.

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