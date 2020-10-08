В Кузбассе снова открыли кинотеатры и театры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе сняты очередные ограничительные меры. Распоряжением властей снова открыты кинотеатры и театры, не работавшие с весны из-за коронавируса.

Распоряжение о снятии отдельных ограничительных мер подписал губернатор Сергей Цивилев в четверг, 8 октября. Согласно документу, возобновляется работа кинотеатров, театров, а также концертных залов и цирков при соблюдении санитарно-эпидемических требований. Одно из главных условий - зрители должны быть рассажены с учетом социальной дистанции (кроме зрителей, пришедших на сеанс совместно) и могут находиться в помещении только в масках.

Все сотрудники учреждений должны носить защитные маски и перчатки, а также регулярно проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей - дверных ручек, поручней, выключателей.

Для работников обязательна регулярная проверка температуры. В общедоступных местах должны быть установлены антисептики для обработки рук. Для продажи билетов рекомендуется использовать бесконтактные способы, в том числе автоматы и мобильные приложения. Между киносеансами должен быть перерыв не менее 30 минут для проветривания помещения. Также зрителям должны предоставлять одноразовые 3D-очки.

Возобновляется и работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Однако в одной группе должно быть не более 10-15 детей в зависимости от площади помещения, но не более одного человека на четыре квадратных метра. Массовые мероприятия в таких центрах до сих пор под запретом.

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