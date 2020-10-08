Больных коронавирусом лечат за пять дней в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

В четверг, 8 октября, во время пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о том, сколько свободных мест осталось в инфекционных больницах и как сейчас лечат новых заболевших.

- Коечный фонд региона сейчас насчитывает 2670 коек, недавно мы добавили более 200, в ближайшее время добавим еще около 500 коек, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор сделал акцент на том, что время пребывания пациентов в больницах изменилось в меньшую сторону. Если раньше всех заболевших отправляли только в больницу, то теперь бессимптомные больные лечатся на дому. А в больницу попадают лишь те, кому действительно нужна помощь. Более того, сейчас врачи Кузбасса стараются достичь показателя лечения за пять дней. И если по истечение этого времени в состоянии больного имеется существенная положительная динамика, его отправляют долечиваться дома – под наблюдением врачей. Благодаря этому уже имеется резерв в 370 коек.

- Мы разработали систему контроля за здоровьем пациентов с коронавирусом, - сообщил губернатор. -Создан колл-центр, специалисты которого обзванивают всех больных, заполняют опросный лист и передают его врачу. И врач принимает решение, как дальше лечить врача: амбулаторно или в стационаре. Наши специалисты, чтобы разгрузить врачей, разработали цифровую программу, которая обзванивает больных, находящихся на надомном лечении. Врачи должны заниматься лечением, а не обзвонам пациентов и заполнением документов.