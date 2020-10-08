О закрытии Кемерова на карантин рассказал Сергей Цивилев Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» губернатор ответил на вопрос, будут ли закрывать областной центр на карантин.

Сергей Цивилев сделал акцент на том, что ранее удалось справиться с первой волной, сейчас - стабилизирована вторая волна коронавируса, по-новому организована система здравоохранения

- На сегодня ситуация управляемая, речи о закрытии городов Кузбасса не идет, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор добавил, что на заседании штаба по коронавирусу 8 октября будет рассматриваться вопрос о снятии ограничений по работе кинотеатров и театров.

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