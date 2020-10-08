Закроют ли школы Кузбасса на карантин из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась 8 октября, касался процесса обучения в школах. Сергей Цивилев рассказал, будут ли дополнительные каникулы и отправят ли школьников на карантин.

Губернатор отметил, что президент России дал право руководителям регионов самостоятельно принимать решение, как именно будет организован учебный процесс.

- Мы не планируем на сегодняшний день увеличения каникул. Школьники должны учиться строго в соответствии с учебным процессом, - отметил Сергей Цивилев. - У нас очень небольшое число заболевших среди школьников.

Губернатор также заметил, что на сегодняшний день завершается обеспечение всех школ рециркуляторами, средствами контроля на входе. Однако в некоторых случаях отдельные классы или школы закрываются на дистанционное обучение, чтобы сбить возможную вспышку заболевания. Как только ситуация нормализуется, школы вновь открываются.

- Никакой речи о закрытии школ и увеличении каникул на сегодняшний день не идет, - еще раз подчеркнул Сергей Цивилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о стабилизации второй волны коронавируса. В регионе приступили к очередному снятию ограничительных мер. (подробности)

Сергей Цивилев сообщил о сроках вакцинации от коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос о сроках вакцинации населения от коронавируса. Он был задан в ходе пресс-конференции 8 октября. (подробности)

О закрытии Кемерова на карантин рассказал Сергей Цивилев

Во время пресс-конференции «700 дней. Строим Кузбасс» губернатор ответил на вопрос, будут ли закрывать областной центр на карантин. (подробности)

Власти Кузбасса рассмотрят вопрос об открытии кинотеатров и театров

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в ближайшее время будет рассматриваться открытие в области кинотеатров и театров. Глава региона ответил на вопрос в ходе традиционной отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)

Сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе

О том, сколько свободных коек для больных коронавирусом осталось в Кузбассе и есть ли резерв, рассказал во время пресс-конференции губернатор Сергей Цивилев. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал об очередях в поликлиниках Кузбасса

В четверг, 8 октября, во время отчетной пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию с очередями в поликлиниках области. (подробности)

Кузбасские школьники могут пропускать пять дней учебы без справки

Школьники Кузбасса могут пропустить пять дней учебы без предоставления справки из поликлиники. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе отчетной пресс-конференции 8 октября. (подробности)

Закроют ли школы Кузбасса на карантин из-за коронавируса

Один из вопросов на пресс-конференции, которая состоялась 8 октября, касался процесса обучения в школах. Сергей Цивилев рассказал, будут ли дополнительные каникулы и отправят ли школьников на карантин. (подробности)