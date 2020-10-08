Сергей Цивилев рассказал об очередях в поликлиниках Кузбасса

В четверг, 8 октября, во время отчетной пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прокомментировал ситуацию с очередями в поликлиниках области.

- Напомню, что у нас работает кол-центр, специалисты которого обзванивают всех больных, заполняют опросный лист и передают его врачу, а также направляют медицинские бригады на дом.

Чтобы разгрузить врачей, в регионе была разработана цифровая программа, которая обзванивает больных, находящихся на надомном лечении.

- У нас своя маршрутизация в здравоохранении, которая направлена на то, чтобы не было скопления людей в очередях в поликлиниках, чтобы максимально уйти от ситуации проезда больных людей в общественном транспорте.

Также снизить очередность помогает новый порядок выдачи справок школьникам.

- Если раньше ребенок не был день в школе - спрашивали справку, то сейчас принято решение приносить справку, если школьник отсутствовал пять дней. Поставил задачу проработать вопрос, можно ли обойтись на период пандемии вообще без справок. Теперь решение за специалистами.

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